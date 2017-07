Schlossgarten – Lesung: „Die Gewürzhändlerin“

16.07.2017, 15 bis 16 Uhr, Schlossgarten – Lesung: „Die Gewürzhändlerin“ mit Petra Schier

Die ehemalige Bauerntochter Luzia zieht mit ihrer Herrschaft nach Koblenz. Sie ist überwältigt: Das Leben in der Stadt ist so aufregend! Als der Gewürzhändler Martin Wied um ihre Mitarbeit bittet, entdeckt sie ihre Passion. Luzias Verkaufstalent, ebenso wie ihr hübsches Äußeres, bleibt aber auch anderen nicht verborgen. Ausgerechnet der Sohn von Martins größtem Konkurrenten will sie zur Frau. Und dann wird Martin des Mordes angeklagt. Überzeugt von seiner Unschuld, beginnt Luzia nach dem wahren Täter zu suchen …

Eintritt frei.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 07.07.2017