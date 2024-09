Schiffsabweiser und Steganlage werden an der Pfaffendorfer Brücke errichtet

Wer derzeit die Pfaffendorfer Brücke überquert oder von den Rheinanlagen einen Blick auf die Brückenbaustelle wirft, der kann feststellen, dass im Wasser und an Land die Arbeiten für das Großbauprojekt weiter voranschreiten.

Im Wasser entstehen so zurzeit die so genannten Schiffsabweiser oder Schiffsstoßfänger die ein abdriftendes Schiff aufhalten sollen und auf diese Weise die Pfeilerbaugruben schützen. Sie sind nach Vorgaben der Bundesanstalt für Wasserbau dimensioniert, die hierfür ein eigenes Verfahren entwickelt hat, bei dem Strömungsgeschwindigkeiten, Tonnagen der fahrenden Schiffe, Breite der Fahrtrinne und Standzeiten im Wasser berücksichtigt werden. Die Schiffsabweiser auf der Oberstromseite (Bergabfahrt der Schiffe) sind in der Lage einen Schiffsstoß von rund 450 Tonnen aufzunehmen, die auf der Unterstromseite (Schiff fährt bergauf) rund 200 Tonnen. Wenn die Brücke fertig gebaut ist, werden diese nicht mehr benötigt und zurückgebaut. Die fertigen Brückenpfeiler der neuen Pfaffendorfer Brücke sind in der Lage einen Schiffsstoß von 1700 Tonnen aufzunehmen.

Zudem ist aus der Ferne derzeit erkennbar, dass vom Festland ein Steg aus Gerüstbauteilen in Richtung Baugrube errichtet wird. Bei dem Steg handelt es sich um einen Landgang zur Andienung der Pfeilerbaugrube, die für den Bau der Behelfsbrücke benötigt werden, Der neue Steg wurde von den ausführenden Baufirmen anstelle eines ursprünglich angedachten Fährbetriebs errichtet. Zudem soll über den Landgang später auch Beton in die Pfeilerbaugrube gepumpt werden, wie das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Koblenz mitteilt.

Informationen zum Neubau der Pfaffendorfer Brücke finden sich im Internet unter www.koblenz-baut.de/pb

Bildunterzeile:

Schiffsabweiser:

Im Rhein werden aktuell sogenannte Schiffsabweiser errichtet, die dafür sorgen sollen, dass die Pfeilerbaugruben für die neue Befehlsbrücke an der Pfaffendorfer Brücke ein abdriftendes Schiff aufhalten. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Steganlage:

Ein Steg aus Gerüstbauteilen wird derzeit errichtet, um vom Festland in die Baugrube für einen der Behelfspfeiler der Pfaffendorfer Brücke im Rhein zu gelangen. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf