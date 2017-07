Schaustelleranhänger in Koblenz gestohlen

Koblenz (ots) – In der Zeit zwischen Sonntag, 02.07.2017, 22.30 Uhr und Montag, 08.45 Uhr, wurde in der Schönbornluster Straße ein dort abgestellter Anhänger mit der Aufschrift „Game Factory“ gestohlen. Dieser fand am vorangegangenen Wochenende als sogenannte Wurfbude beim Altstadtfest seine Verwendung. Es handelt sich hierbei um einen Eigenbau, einen Einachser mit beigem Kastenaufbau.(Länge 5,17m, Breite 2,39m, Höhe 2,76m) Dieser hat das amtliche Kennzeichen EU-FK 210. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1031.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 04.07.2017