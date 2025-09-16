Wegen Sanierungsarbeiten an Kabelschächten wird die Straße „Am Casino“ in Boppard im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag, 15. bis 16. Oktober 2025, zeitweise für voraussichtlich zwei Tage voll gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

In dieser Zeit können die Bushaltestellen „Am alten Sportplatz“, „Bischöfliche Realschule“, „Mainzer Straße“ und „Kant-Gymnasium“ nicht angefahren werden. Da es sich um die erste Woche der Herbstferien handelt, sind keine Schülerbeförderungen betroffen.

Die Stadt Boppard bitte alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für eventuell entstehende Beeinträchtigungen.

Auskünfte erteilt die Stadtverwaltung Boppard, örtliche Ordnungsbehörde, Telefon 06742/103-85.