Schwere Maschinen sind derzeit auf dem Spielplatz am Werk Bleidenberg im Festungspark Ehrenbreitstein im Einsatz. Aktuell wird das Fundament der bestehenden Felsen auf der Nordseite des Areals ertüchtigt. Auf und zwischen die Felsen kommen Klettermöglichkeiten aus geschwungenen Edelstahlrohren, sogenannte Whoop Loops. Es ist geplant, das neue Highlight zu Beginn der Sommerferien, Anfang Juli, einzuweihen.

Der Umbau unter Federführung des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen begann im Januar, nachdem vergangenes Jahr aus Sicherheitsgründen mehrere Geräte abgebaut wurden. Fäulnis hatte den zur BUGA 2011 erstellten Holzbauten stark zugesetzt. Parallel dazu bereiten die Planer eine Sanierung des südlichen Spielbereiches vor. Dort, wo früher der lange Steg stand, wird eine zweite Spielattraktion gebaut. Ziel ist es, den Familien bis Sommer 2026 einen rundum sanierten Kletterspielplatz anbieten zu können, der neben der Aussichtsplattform zu den Hauptattraktionen des Festungsparks Ehrenbreitstein gehört.

Geplant ist ein innovatives, individuell an die Örtlichkeiten angepasstes Angebot, welches die Kreativität von Kindern und Jugendlichen fördert und herausfordert. Im Bau ist ein Spiel- und Klettersystem, das für etwa 6- bis 16-Jährige das Klettern, Rutschen, Hangeln und Erklimmen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen bis in 2,5 m Höhe erlaubt. Zur Unterstützung werden Seile gespannt. Der Kletterparcours mit Angeboten von leicht bis schwer eignet sich für Nutzer mit unterschiedlichen Körpergrößen und unterschiedlichen motorischen Fähigkeiten: Klettern und Turnen, niedriges Balancieren über Stahlelemente und ruhiges Sitzen auf den Felsen. Auch für Parcoursübungen ist die Anlage geeignet.

Da die vorhandenen Felsen in das neue Angebot integriert werden, musste für die gesamte Anlage eine neue Statik berechnet werden. Der alte Kies wurde entfernt, um die Felsen mit ergänzenden Betonfundamenten standfester zu machen. Dadurch hat sich der Ausbau länger hingezogen als ursprünglich geplant. Hinzu kamen lange Lieferzeiten der geschwungenen Edelstahlrohre, die auf und um die Felsen installiert werden. Während der Bauarbeiten ist der nördliche Bereich des Spielplatzes abgesperrt, der südliche kann weiterhin genutzt werden.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Derzeit wird das Fundament der bestehenden Felsen auf dem Kletterspielplatz am Werk Bleidenberg ertüchtigt. Darauf wird dann ein Kletterparcours aus Edelstahlrohren, sogenannte Whoop Loops, gesetzt. Voraussichtlich Anfang Juli soll das neue Angebot fertig sein.