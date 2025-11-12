Internationales Lulo-Reinhardt-Gitarrenfestival am 22. November

Lahnstein. Zum 15. Mal lädt Gitarrenvirtuose Lulo Reinhardt zu einem einzigartigen Konzerterlebnis, das musikalische Virtuosität und Leidenschaft vereint. Was 2010 als künstlerischer Impuls begann, ist heute ein musikalischer Fixpunkt in der Region – getragen von der Lahnsteiner Musikszene e.V. und dem Jugendkulturzentrum Lahnstein. Und so wird sich die Stadthalle Lahnstein am 22. November wieder in einen Treffpunkt der internationalen Gitarrenszene verwandeln.

Das Erfolgsrezept dieses Festivals ist dabei keine bloße Abfolge von Programmpunkten, sondern ein musikalischer Dialog in Echtzeit. Intime Solomomente, dichtes Zusammenspiel, spontane Ideen, überraschende Wendungen – das Publikum erlebt hier keine Nummernrevue, sondern Musik im Entstehen. Viel Raum bekommt dabei auch Uli Krämer, der seit Jahren als kongenialer Percussionpartner an Reinhardts Seite steht.

Zum Jubiläum hat der Gastgeber große Namen eingeladen:

Kosho – Sänger, Songwriter und unter anderem durch die Söhne Mannheims bekannt – bringt seine elegante Mischung aus Soul, Funk, Jazz und Akustikpop mit nach Lahnstein. Mit Daniel Stelter steht außerdem einer der vielseitigsten Gitarristen des Landes auf der Bühne. Internationale Klasse repräsentiert Thu Le aus Vietnam: Sie ist für ihre atemberaubende Technik und ihr feinfühliges Spiel zwischen Klassik und Moderne weltweit gefragt. Und ein besonderes Bonbon gibt es mit Claus Fischer, dem Bassisten der Heavytones, dessen Groove seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehpublikum verankert ist.

Im Mittelpunkt steht selbstverständlich der Gastgeber selbst: Lulo Reinhardt, gebürtiger Koblenzer mit Sinti-Wurzeln. Seit Jahren baut er musikalische Brücken – von der Tradition Django Reinhardts über Latin bis zur Weltmusik. Gemeinsam mit seinen Gästen verspricht er einen Abend, der weit mehr ist als ein Konzert: Es ist eine Begegnung. Mit Kunst, mit Kultur und mit dem direkten Moment des gemeinsamen Musizierens.

Die Veranstaltung findet am 22. November 2025 um 20.00 Uhr in der Stadthalle Lahnstein, Salhofplatz 1, 56112 Lahnstein statt. Karten sind zum Preis von 24,10 Euro zzgl. Servicegebühr online unter www.ticket-regional.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19.00 Uhr.

Bildunterzeilen

Bild 1: Lulo Reinhardt (Foto: Boris Born)