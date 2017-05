Sachbeschädigungen durch Graffiti in Weißenthurm

Koblenz (ots) – In der Zeit von Sa. 22.04.2017 bis Mo. 24.04.2017 kam es zu Sachbeschädigungen durch Graffiti an den Wänden bzw. am Geländer, am Stationsweg, Verbindungsweg zwischen Kirchstraße und Am Hoche, in Weißenthurm. Auf den Fotos sind die Zahlenkombination „75“ und der Schriftzug „Anik“ als markante Motive zu erkennen. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach, Email: PIAndernach@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 02632/921-0 zu melden.

veröffentlicht am: 02.05.2017