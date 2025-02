Betzdorf (ots) – Am Freitag, den 28.02.2025 um 07:52 Uhr wurde der Polizei Betzdorf durch eine aufmerksame Zeugin ein brennender Zeitungsstapel in einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße in Betzdorf gemeldet, welcher durch die verständigte Feuerwehr Betzdorf abgelöscht werden konnte.

Zwischenzeitlich entstand jedoch eine so starke Rauchentwicklung, dass die Tiefgarage nicht mehr betreten werden konnte. Der Rauch zog bis in eine mit der Tiefgarage verbundene Einkaufspassage. Beide Objekte mussten anschließend durch die Feuerwehr durchgelüftet werden.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.