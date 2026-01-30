Christbaum-Aktion der Jungen Union bringt Licht und Wärme ins Wintergrau

Koblenz. „Manchmal steckt Weihnachten in den kleinen Gesten“, sagt JU-Vorsitzender und CDU-Landtagskandidat Philip Rünz. Die Weihnachtsbaum-Aktion der Jungen Union Koblenz ist eine (gar nicht mal so kleine) Geste, die jedes Jahr ein bisschen Herzenswärme in die dunkle Jahreszeit bringt. Und zwar bei den Menschen, denen es gerade nicht so gut geht. Zum vierten Mal haben die jungen Christdemokraten nun schon Bäumchen geschmückt, die mit Hilfe des engagierten Teams der Tafel Koblenz in die Haushalte gebracht wurden, in denen ein Christbaum eigentlich nicht im Budget liegt.

„Durch die zahlreichen Baumpatenschaften konnten wir wieder eine ganze Menge Tännchen festlich schmücken“, freut sich Rünz. „Wir möchten Menschen in schwierigen Lebenslagen damit ein Stück Wärme, Hoffnung und Freude schenken.“ Und weil das offenbar sehr gut gelingt, ist die Aktion nun bereits seit vier Jahren fest im Kalender der JU verankert.

„Ein herzliches Dankeschön an alle Patinnen und Paten, Helferinnen und Helfer, die diese wunderbare Tradition auch in diesem Jahr wieder unterstützt haben“, betont Rünz. „Und natürlich an die Tafel Koblenz für die großartige Arbeit und Organisation.“

Bildunterzeile: CDU-Landtagskandidat Philip Rünz überreicht gemeinsam mit seiner Jungen Union die festlich geschmückten Bäume an die Tafel Koblenz. In der Mitte Philip Rünz und der Tafel-Vorsitzende Peter Bäsch.

Foto: Sandra Hürter