Bei der 3. Saatgutbibliothek in der Stadtbibliothek und bei der Koblenzer Gartenkultur am Deutschen Eck im Frühjahr 2025 war die Nachfrage groß. Viele Interessierte kamen und nahmen die Tütchen mit verschiedenen samenfesten Gemüse-, Kräuter- oder Blumensamen mit.

Im Herbst wird sich nun zeigen, wie erfolgreich die Ernte und wie groß der Rücklauf ist. Denn das Prinzip der Saatgutbibliothek ist ein Kreislauf: Mit dem von der Bibliothek ausgegebenen samenfestem Saatgut kann nach der Ernte neu gewonnenes Saatgut in die Bibliothek zurückgegeben werden. Samenfestes Saatgut ist „Mehrweg-Saatgut“. Darüber hinaus ist die Bibliothek für heimische und sortenreine Saatgut-Spenden von Hobbygärtnern sehr dankbar. Das Saatgut soll im nächsten Frühjahr wieder von uns kostenfrei angeboten werden.

Das „ausgeliehene Saatgut“ kann bis Ende des Jahres abgegeben werden. Die Rückgabe, bitte gut beschriftet und verschlossen, kann während der Öffnungszeiten an der Service-Theke im 2. Obergeschoss der Zentralbibliothek im Forum Confluentes erfolgen. Eine entsprechende Rückgabebox steht bereit.