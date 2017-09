Rotes Fahrzeug gesucht

Koblenz (ots) – Am Sonntag (10.09.) kam es in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr in der Balthasar-Neumann-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr von der Sebastianistraße kommend bergauf in Richtung B 42. Dabei stieß er gegen einen silberfarbenen VW Passat, der vor dem Anwesen Nr.2 geparkt war und beschädigte diesen im vorderen linken Bereich erheblich. Auf Grund der vorgefundenen Spuren müsste es sich bei dem Unfallflüchtigen um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein, Tel. 02621/9130, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 11.09.2017