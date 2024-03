Abtei bietet Kulisse für Theater, Konzerte und Lesungen

Einen unterhaltsamen Sommerabend im stimmungsvollen Ambiente eines ehemaligen Klosters erleben – das ermöglichen die Rommersdorf Festspiele im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis schon seit vielen Jahren. Der Englische Garten und die eindrucksvolle Kirche der Abtei Rommersdorf werden im Juni und Juli wieder zur Kulisse für Konzerte, Lesungen und Theatervorführungen. Das Kulturbüro der Stadt Neuwied hat ein facettenreiches Programm zusammengestellt, das mit Bewährtem und Neuem möglichst viele Geschmäcker ansprechen soll.

Es ist bereits Tradition: Wie in den vergangenen Jahren eröffnet die Freie Bühne Neuwied das Programm. Mit Mondlicht und Magnolien(13. Juni) entführt das Ensemble sein Publikum hinter die Kulissen des Filmklassikers „Vom Winde verweht“. Die Freie Bühne bereichert das Programm zudem mit einem Liederabend Lieder für UNS (3. Juli) und mit Theater für die ganze Familie: Der Regenbogenfisch (16. und 17. Juni) und Joli und der Zuckerdrache (30. Juni und 1. Juli) begeistern auch die Kleinsten.

Musikalisch wird es mit den schon Rommersdorf Festspiel erprobten MAYBEBOP – Muss man mögen (18. Juni). Erstmals dabei sind Axel Prahl und sein Inselorchester, wenn sie authentisch und mit Lust am Musizieren MEHR das Konzert zum Album (21. Juni) präsentieren. Drei Freunde, drei Tenöre (22. Juni) führen charmant durch die Welt von Oper, Operette, Musical, Kanzone und Filmmusik. Dennis Wittberg und seine Schellack-Solisten (29. Juni) widmen sich gewohnt lässig den Magic…Moments of the 20s. Dann brillieren TREETS …for music lovers (6. Juli) mit Perlen der Rock- und Pop-Geschichte.

Politisches Kabarett liefert Christoph Sieber mit seinem aktuellen Programm Weitermachen! (15. Juni) und Hans-Joachim Heist glänzt in Noch´n Gedicht – der große Heinz Erhardt-Abend (7. Juli) in einer seiner Paraderollen. Drei Lesungen bereichern zudem das Festspielprogramm: Aglaia Szyszkowitz liest aus ihrer Biographie Von der Rolle (23. Juni). Christian Kohlund, Ina Paule Klink und Gitarrist Wayne Jackson liefern mit Lebensblues (27. Juni) eine stimmungsvolle Lesung mit Musik. Geschichten von Dörrie, Gavalda und Heidenreich liest Ulrike Kriener bei Und wenn es Liebe wär´…? (30. Juni). Die Festspielbesucher dürfen sich zudem wieder auf eine SWR2 Kulturnacht mit RheinVokal (28. Juni) freuen.

Das komplette Programm mit Beschreibungen und Terminen ist online unter: www.neuwied.de/kultur-in-rommersdorf. Tickets sind erhältlich unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de. Veranstaltungsort für alle Termine ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.

Wer schon im Mai Kultur in der Abtei Rommersdorf genießen möchte, hat noch die Chance auf Tickets für zwei der vier Kreuzgang Konzerte. Für den Abend voller Irish Folk Rock mit „Ben Bulben“ am Montag, 13. Mai, sind noch wenige Tickets erhältlich. Karten sind außerdem noch für das Programm der A-cappella-Deutschpoeten von „ANDERS“ am Donnerstag, 23. Mai, zu haben. Das Konzert von Andreas Sittmann sowie das der Simon & Garfunkel Revival Band sind bereits ausverkauft.

Zu den Bildern:

Foto 1: Aglaia Szyszkowitz liest am 23. Juni aus ihrer Biographie. (Foto: Ruth Kappus)