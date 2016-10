Ringtennis-Nationalmannschaft lädt zu Mitmachaktion ein

Bürgermeisterin Marie-Theres Hammes-Rosenstein liegt es als Sportdezernentin der Stadt Koblenz am Herzen, auch immer wieder einmal auf die ein oder andere Sportart hinzuweisen, die nicht im absoluten Fokus der Öffentlichkeit steht. So freut sie sich, dass vom 06. bis 09. Oktober die erweiterte deutsche Ringtennis-Nationalmannschaft im Rahmen ihrer Vorbereitungen auf die WM 2018 in Minsk/Weissrussland nach Koblenz kommen wird.

Ringtennis ist ein Rückschlagspiel, das auf einem badmintonähnlichen Feld als Einzel oder Doppel gespielt wird. Dabei gilt es einen Ring über ein Netz zu werfen bzw. diesen zu fangen.

Bei ihrem Besuch in Koblenz wird die Nationalmannschaft am Samstag, 08.10.2016, auf dem Gelände des Festungsparks Ehrenbreitstein eine öffentliche Trainingseinheit durchführen und lädt das Publikum zu einer Mitmachaktion ein. In der Zeit von 9.30 bis 12.00 Uhr ist es allen Interessierten möglich, sich hier aktiv zu beteiligen und in den Ringtennis-Sport hinein zu schnuppern. Lediglich Sportkleidung ist mitzubringen.

veröffentlicht am: 06.10.2016