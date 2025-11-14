Lahnstein. Kürzlich brachte der generationenübergreifende Salsa-Abend im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum (JUKZ) Menschen jeden Alters zusammen. Eingeladen hatten die Integrationsbeauftragte der Stadt, Anuska Mejias Sanchez, sowie die kolumbianische Community in Lahnstein mit dem Ziel, kulturellen Austausch und Miteinander zu fördern.

Wie es in Kolumbien und Venezuela Tradition ist, darf dabei jede und jeder zum Tanz auffordern, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Diese Offenheit war auch im JUKZ deutlich zu spüren: Familien, Jugendliche, Erwachsene und Seniorinnen und Senioren teilten die Tanzfläche, probierten neue Schritte aus und genossen die rhythmische Musik.

Der Abend stand klar im Zeichen der Begegnung, des Lernens voneinander und eines respektvollen Miteinanders zwischen den Generationen. Für das kommende Jahr ist eine Wiederholung des Salsa-Abends geplant.

Weitere Informationen sind direkt beim JUKZ erhältlich unter jukz@lahnstein.de.

Bildunterzeile:

Der Salsa-Abend vereinte Groß und Klein. (Foto: Nasti Houshmand / Stadtverwaltung Lahnstein)