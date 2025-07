Drei Abende in bester Picknick-Atmosphäre

Pastellfarbene Luftballons zierten die Wiese, knallbunte Sonnenschirme warfen Schatten auf Picknickdecken und Gartenstühle, über allem lag entspannte Musik: In dieser gemütlichen Atmosphäre verwandelten sich Neuwieds Goethe-Anlagen an drei lauen Mittwochabenden im Juni in eine Chillout-Zone mitten in der Stadt. Die After-Work-Reihe „R(h)ein chillen“ lockte erneut zahlreiche Gäste jeden Alters nach Neuwied. Und begeisterte mit Vielfalt, Offenheit und sommerlichem Flair.

Ob beim Tanzen zu entspannten DJ-Sets, beim Plaudern, Picknicken, sogar beim Stricken oder einfach beim Genießen eines Drinks – „R(h)ein chillen“ bot für alle das passende Feierabendgefühl. Kinder freuten sich über Seifenblasen und kleine Ballons, die verteilt wurden, Erwachsene fanden Lieblingsplätze unter Schirmen an den Steinstufen, im Baumschatten und in mitgebrachten Klappstühlen.

„Was uns besonders freut: Viele Gäste sind echte Fans, die jedes Jahr wiederkommen“, berichtet Alexandra Heinz vom Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt, dass die Veranstaltung organisiert. „Gleichzeitig sehen wir immer neue Gesichter – Neuwieder und Gäste. Genau so haben wir uns das gewünscht.“ Gemeinsam mit Kollegin Julia Frericks zeigt sie sich rundum zufrieden mit der Resonanz. Ein musikalisches Extra lieferten die Live-Saxophon-Impulse, die das DJ-Set an einem Abend bereicherten. „Die Saxophonklänge kamen richtig gut an – vielleicht gibt’s im nächsten Jahr ja mal Percussions?“, überlegen die beiden Quartiermanagerinnen mit einem Augenzwinkern.

Eine große Stütze für die beliebte Veranstaltungsreihe sind die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, etwa vom Wassersportverein, von EIRENE „Starke Nachbar_innen“ oder der IGMG Moschee Neuwied. Kulinarisch überzeugte das Event unter anderem mit vegetarischen Burgern vom Foodtrailer Neuwied und kühlen Sommerdrinks von „Don Terrino“. Viele Gäste schätzen den Picknick-Charakter der Veranstaltung und kamen bestens ausgestattet mit Bollerwagen und Kühltaschen voller leckerer Snacks und sommerlicher Getränke. So ließen sie es sich gut gehen, während über die Abende hinweg immer mehr Menschen einen Platz in der grünen Feierabend-Oase fanden. So zeigte sich einmal mehr: Das „R(h)ein chillen“ ist nicht nur ein Treffpunkt, sondern ein echtes Sommergefühl mitten in der Stadt.