Beim Auftakt-Treffen der Projektgruppe standen innovative MINT-Projekte und die regionale Vernetzung im Mittelpunkt

Kreis Neuwied. Schülerinnen und Schüler für MINT begeistern, ihnen die Welt der (M)athematik, (I)nformatik, (N)aturwissenschaften und (T)echnik näherbringen und die MINT-Region weiter zu stärken – mit diesen Zielen setzt der Kreis Neuwied seine Aktivitäten im Bildungsbereich fort. Vor diesem Hintergrund fand kürzlich auch ein gemeinsames Projekttreffen des Bildungsbüros der Kreisverwaltung Neuwied und des Kreismedienzentrums unter dem Motto re:Start 2025 statt. Veranstaltungsort war das frisch renovierte Kreismedienzentrum auf dem Heddesdorfer Berg, in dem nun die drei Kreiseinrichtungen Kreismedienzentrum mit Kreisfotoarchiv, Schul-IT und Kreisvolkshochschule unter einem Dach vereint sind.

Zahlreiche Teilnehmende aus Schulen und Verwaltung waren der Einladung gefolgt.

„Es freut mich sehr zu sehen, wie viel Engagement und Innovationskraft im Bereich MINT in unserem Kreis steckt. Dieses Netzwerk ist ein wichtiger Motor für die Weiterentwicklung unserer Bildungslandschaft“, betonte der 1.Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach in seiner Begrüßung.

Nach einem Rückblick auf die Entwicklungen der vergangenen Jahre folgten verschiedene Projektpräsentationen wobei Sarah Wasna vom Wiedtal-Gymnasium den jährlichen Regenwald-Aktionstag vorstellte, der eine Vielzahl von Projekten aus dem MINT-Bereich umfasst. Die David-Roentgen-Schule Neuwied war durch Thomas Hennig und Moritz Stein vertreten, die das Grundschulprojekt der Höheren Berufsfachschule IT präsentierten. Dabei programmieren und bauen Grundschülerinnen und Grundschüler der dritten und vierten Klassen LEGO-Modelle in AGs und werden dabei von Schülerinnen und Schülern der HBF-IT-Klassen begleitet. Darüber hinaus wurden neue Kontakte geknüpft, um sich künftig intensiver auszutauschen und einander mit Ideen sowie Materialien zu unterstützen.

Das Bildungsbüro der Kreisverwaltung Neuwied, das Kreismedienzentrum und die Stabsstelle Klima, Energie und Umwelt möchten künftig noch enger im Bereich der MINT-Förderung zusammenarbeiten. Das Kreismedienzentrum stellte in diesem Zuge eine neue Netzwerkplattform zum Therma „Bildung“ vor. Unter dem Dach der „Bildungs-Allianz Neuwied“ werden dort verschiedene Fachbereiche wie MINT, Fremdsprachen, Sozialwissenschaften, Wirtschaft, Kunst und Musik präsentiert. Der MINT-Bereich auf www.bildungs-allianz-neuwied.de ist bereits einsatzbereit und kann genutzt- sowie weiter ausgebaut werden. Weitere Bereiche befinden sich in Planung und können jederzeit mit Ideen und Projekten gefüllt werden. Interessenten können sich unter info@kmzneuwied.de melden.

Die Projektgruppe wird künftig zweimal pro Jahr zusammenkommen, um sich über neue Projektideen auszutauschen, diese vorzustellen und sich gemeinsam auf zukünftige MINT-Wettbewerbe vorzubereiten.

Foto-Unterzeile:

Im Kreismedienzentrum Neuwied kamen Vertreterinnen und Vertreter aus Bildung und Verwaltung zusammen, um die MINT-Förderung im Kreis mit neuen Projekten und frischen Impulsen weiter voranzubringen. Foto: Silke Läufer-Hermann / Kreismedienzentrum Neuwied