Reparaturarbeiten auf der B 9

Infolge von Verkehrsunfällen wurden auf der B 9 in Fahrtrichtung Boppard an zwei Stellen im Bereich Moselring die seitlich angebrachten Geländer beschädigt. Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit müssen diese Schadstellen instand gesetzt werden.

Die erste Arbeitsstelle wird am Montag, 16. Januar im Bereich der Verflechtung B 9 / B 49 auf dem linken Fahrstreifen am Mittelstreifen eingerichtet.

Die zweite Stelle, die dann am Dienstag, 17. Januar repariert wird, befindet sich auf der B 9 in Höhe der Tankstelle ebenfalls auf der linken Seite am Mittelstreifen.

Die Arbeiten werden außerhalb des Berufsverkehrs jeweils in der Zeit von 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr ausgeführt. Das Tiefbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Baumaßnahmen.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 13.01.2017