Im JUKZ Lahnstein können Elektrogeräte repariert werden

Lahnstein. Am Montag, 12. Januar findet im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum (JUKZ) von 17.00 bis 20.00 Uhr das erste Repair Café 2026 statt. Im gemütlichen Ambiente des JUKZ treffen sich regelmäßig ehrenamtliche Tüftler, die mit Erfahrung und Leidenschaft Elektro-Kleingeräte wie Küchenmaschinen, Staubsauger oder HiFi-Anlagen Instand setzen – Geräte, die von gewerblichen Werkstätten oft nicht mehr angenommen werden, ihren Besitzern jedoch am Herzen liegen.

Das Repair Café versteht sich als Beitrag zur Nachhaltigkeit und kleine Gegenbewegung zur Wegwerfgesellschaft. Gleichzeitig soll es ein Ort der Begegnung sein: ein Treffpunkt für Jung und Alt sowie für Menschen verschiedener Nationen, die ihre Alltagsgeräte weiter nutzen möchten.

Die nächsten Termine sind am 9. Februar, 9. März, 13. April, 11. Mai und 8. Juni 2026. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen gibt es über das JUKZ unter 02621 914-601, per Mail an jukz@lahnstein.de oder auf der städtischen Website unter www.lahnstein.de/jukz.

Bildunterzeile:

Beim Repair Café werden nur Elektrogeräte repariert, die von gewerblichen Werkstätten nicht angenommen werden. (Foto: gemeinfrei)