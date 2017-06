Reizgas verletzt Sprachschüler

Koblenz (ots) – Mindestens zwei Personen wurden am gestrigen Mittwoch, 31.05.2017, in einer Sprachschule in der Koblenzer Löhrstraße 127 vermutlich durch Reizgas verletzt. Gegen 12.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion 1 in Koblenz gemeldet, dass in einem dortigen Unterrichtsraum ein „scharfer Geruch“ festgestellt worden war. Die 32-Jährige Mitteilerin und Mitarbeiterin der Sprachschule klagte dabei bereits über Atemwegsreizungen. Durch die Einsatzkräfte vor Ort wurde ihre Wahrnehmung bestätigt. Offenbar wurde in dem Unterrichtsraum ein Reizgas versprüht. Dieser und die angrenzenden Räume wurden geräumt und gelüftet. Eine anschließende Luftmessung durch die Feuerwehr ergab keine Beanstandungen mehr, so dass die Sprachschüler bereits gegen 13.00 Uhr wieder in die Räumlichkeiten zurückkehren konnten. Zwei von ihnen mussten durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt werden, wurden aber glücklicherweise nicht so sehr verletzt, dass ein Krankenhausaufenthalt notwendig wurde. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den oder die unbekannten Täter eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0261/103-0 entgegen.

veröffentlicht am: 01.06.2017