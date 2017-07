Reinigungs- und Grünschnittarbeiten an der B 9

(Koblenz: 03.07.17) Ab Montag, 10. Juli, werden dringend erforderliche Reinigungs- und Grünschnittarbeiten im Bereich der Mittelschutzplanken und teilweise auch an den Fahrbahnrändern der B9 durchgeführt. Betroffen ist die gesamte Stadtdurchfahrt in beiden Fahrtrichtungen.

Um den Verkehr weniger zu beeinträchtigen, ist die Wanderbaustelle nur in der Zeit zwischen 9:00 und 15:30 Uhr auf der B 9 unterwegs.

Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitag, 21.07.2017 fertig gestellt.

Der Koblenzer Servicebetrieb bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die dringend notwendigen Unterhaltungsarbeiten und um Beachtung der Beschilderung.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 03.07.2017