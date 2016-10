Reifen an Streifenwagen zerstochen

Koblenz (ots) – Eine ordentliche Überraschung erlebte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntagabend in der Großsiedlung Neuendorf.

Als die Beamten nach ihrem Einsatz „Im Kreutzchen“ gegen 20.30 Uhr zurück zu ihrem Wagen kamen, stellten sie fest, dass einer der Hinterreifen eingestochen war. Der Streifenwagen musste vom Parkplatz vor dem Hochhaus abgeschleppt werden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen und dauern an.

Die PI Koblenz 1 bittet Personen, die zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr auffällige Beobachtungen in der Nähe des abgestellten Streifenwagens machten oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail an pikoblenz@polizei.rlp.de zu melden.

veröffentlicht am: 10.10.2016