Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz teilt mit, dass der 1. und 4. Bauabschnitt in der Pastor-Klein-Straße (zwischen neuem Schwimmbad und Wendehammer Richtung Staustufe) vollständig fertiggestellt wurden. Weiterhin ist der 1. Bauabschnitt in der Peter-Klöckner-Straße (zwischen Pastor-Klein-Straße und Wendehammer) bis auf die Asphaltdeckschicht fertiggestellt. Seit Anfang April wird bereits am 2. Bauabschnitt in der Pastor-Klein-Straße (ab dem Schwimmbad Richtung Peter-Klöckner-Straße) gebaut. Parallel dazu soll nun ab der 22. KW mit dem 3. Bauabschnitt Pastor-Klein-Straße begonnen werden. Dieser schließt an den 2. Bauabschnitt an und geht bis zur Kreuzung Pastor-Klein-Straße. Die Verkehrsführung erfolgt analog den vorherigen Abschnitten im Einrichtungsverkehr. Die Bauzeit für diesen Abschnitt wurde auf rund 5 Monate veranschlagt.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme. Informationen gibt es im Internet unter www.koblenz-baut.de