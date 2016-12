Raubüberfall auf Wettbüro – Polizei sucht Zeuginnen

Koblenz (ots) – Wie bereits berichtet, wurde am Montag, 12.12.2016 gegen 18.35 Uhr ein Wettbüro in Koblenz, Neuendorfer Straße, überfallen. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Koblenz um Zeugenhinweise. Von besonderer Wichtigkeit dürften die Aussagen von drei Zeuginnen sein, die sich zur fraglichen Zeit im Bereich des Moselufers auf einem Fußweg nahe der Balduinbrücke, aufhielten. Eine dieser Frauen soll einen Hund mitgeführt haben. Diese wurden von einem weiteren Zeugen nach dem Fluchtweg der Täter befragt. Die drei Frauen und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Koblenz in Verbindung zu setzen. Telefon: 0261-1031.

veröffentlicht am: 13.12.2016