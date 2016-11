Raubüberfall auf Spielhalle – Polizei fahndet nach dunkelhäutiger Frau

Koblenz (ots) – Nach erster Auswertung der Spuren und Zeugenaussagen könnte es sich bei der vermummten Person, die am heutigen Vormittag die Spielhalle in Koblenz überfallen hat,um eine schwarzhäutige Frau handeln.

Sie war bekleidet mit einer

– dunklen, langen Steppjacke mit einer Kapuze mit Pelzbesatz und

– einer dunklen Hose.

Sie trug

– auffällige Schuhe mit dunklem Obermaterial, einer dicken weißen Sohle mit rosafarbener Lauffläche und führte

– einen schwarzen Rucksack mit großer, weißer NIKE-Aufschrift mit sich.

Die Polizei fragt wer hat diese Person am heutigen Morgen im Bereich der Otto-Schönhagen-Straße gesehen oder kann Angaben zur beschriebenen Frau machen?

Hinweise nimmt an die Polizei in Koblenz unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail kdkoblenz@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

veröffentlicht am: 16.11.2016