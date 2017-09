Raubüberfall am 30.08.2017 in Koblenz- Polizei sucht weitere Zeugen

Koblenz (ots) – Nach dem Raubüberfall vom 30.08.2017, gegen 13:45 Uhr in der Postfiliale in der Moselweißer Straße 66, 56073 Koblenz, sucht die Polizei weiter nach wichtigen Zeugen. Wer hat vor, während, oder nach der Tat im Bereich der Moselweißer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat zur Tatzeit in diesem Bereich Personen mit Fahrrädern beobachtet? Insbesondere sucht die Polizei nach einer weiblichen Zeugin, die sich während der Tatausführung in die Postfiliale begeben hat und ein Paket abgeben wollte. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1031.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 01.09.2017