Räuberische Erpressung

Koblenz (ots) – Am Donnerstagabend betrat ein maskierter Einzeltäter die Netto-Filiale in der Roonstraße in Koblenz, bedrohte die anwesende Kassiererin verbal und forderte sie auf, Bargeld auszuhändigen. Nachdem die Mitarbeiterin dem Täter einen Geldbetrag übergeben hatte, flüchtete er zu Fuß. Die Koblenzer Polizei fahndete mit starken Kräften im Tatortbereich und Stadtgebiet. Täterbeschreibung: Männlich, 185 cm, schmal, graue Mütze, Halstuch mit Sternen, Steppjacke, blaue Jeans, dunkle Schuhe.

veröffentlicht am: 25.11.2016