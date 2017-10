Räuberische Erpressung in Weißenthurm – Täter festgenommen

Koblenz (ots) – Am 11.10.2017, gegen 23:00 Uhr überfiel ein 43 jähriger, männlicher Täter eine 70 jährige Seniorin in ihrer Wohnung in Weißenthurm. Er bedrohte die Seniorin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Hierbei trug er eine sogenannten „Scream-Maske“. Nachdem er die Geldbörse an sich genommen hatte, flüchtete er vom Tatort. Noch während der Anfahrt zur Wohnung der Geschädigten konnte der Täter durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Bei einer Durchsuchung konnten Beweismittel aufgefunden werden. Der Täter wurde vorläufig festgenommen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 12.10.2017