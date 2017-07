Radfahrer stießen zusammen

Koblenz (ots) – Zwei Radfahrer, 37 und 52 Jahre alt, stießen am gestrigen Montag, 03.07.2017, um 16.12 Uhr in der Bodelschwinghstraße in Koblenz zusammen. Vier Radfahrer waren dort unterwegs und beabsichtigten von der Fahrbahn aus nach rechts auf den Radweg zu fahren. Der Dritte hob seinen rechten Arm, um das Abbiegen anzukündigen. Gleichzeitig fuhr er in ein Schlagloch, verlor die Gewalt über sein Rad und stürzte. Der hinter ihm fahrende Radfahrer fuhr auf ihn auf. Beide verletzten sich und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (Armfraktur, Knieverletzung, Prellungen)

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 04.07.2017