Radfahrer beleidigt Polizeibeamte

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 09.11.2016, wollten Beamte des PP Koblenz gegen 14.35 Uhr in der Löhrstraße einen Radfahrer anhalten und kontrollieren, der kurz zuvor zwei Fußgängerampeln bei Rot überquert hatte. Dieser wurde überholt, ein Beamter stieg aus und forderte den Mann zum Anhalten auf. Doch dieser wechselte die Straßenseite und fuhr in Richtung Bahnhof davon. Dieser wurde eingeholt und aus dem Auto heraus angesprochen. Nach dieser Aufforderung beleidigte er die Beamten und machte weiterhin keine Anstalten, anzuhalten. Der 24-Jährige wechselte erneut nach links, fuhr an dem stehenden Streifenwagen vorbei und streifte diesen an der Fahrertür und am Außenspiegel, die hierbei leicht beschädigt wurden. Als der Fahrer aussteigen wollte und die Fahrertür öffnete, schlug der Radfahrer diese von außen zu. Der Beamte wurde nicht verletzt. Der Grund für dieses unangemessene Verhalten war der Umstand, dass er seinen Zug nicht verpassen wollte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

veröffentlicht am: 10.11.2016