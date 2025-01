Nach 2023 ist nun der zweite Jahresbericht zum Radverkehr in Koblenz erschienen, mit dem das Team Radverkehr der Stadt Koblenz über neue Entwicklungen und Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs an Rhein und Mosel informiert.

Insgesamt ist wieder eine bunte Mischung aus kleinen und großen Bausteinen zusammengekommen, die über das gesamte Stadtgebiet das Radfahren leichter, sicherer und attraktiver machen. Einen vollständigen Überblick bietet der ausführliche und anschauliche Bericht, der zunächst die abgeschlossenen Radverkehrsprojekte auflistet und dann die noch laufenden Maßnahmen vorstellt.

Auch diesmal werden Themen beleuchtet, die ergänzend zu den baulichen oder markierungs- und signaltechnischen Maßnahmen stattgefunden haben.

Beliebte Kampagnen wie das STADTRADELN gehören inzwischen selbstverständlich dazu und regen bewusst dazu an, die zahlreichen Vorzüge des Radfahrens in Koblenz zu erleben. Als Aktionszeitraum in diesem Jahr wurde der 1. bis 21. September festgelegt.

Ebenfalls im Bericht integriert ist ein kurzer Ausblick. Neue Projekte stehen an und werden kurz erläutert.

Das 36-seitige PDF-Dokument kann unter koblenz.de/radverkehr heruntergeladen werden. Gedruckte Broschüren sind bald in begrenzter Auflage in einigen städtischen Einrichtungen wie dem Bauberatungszentrum, dem Rathaus sowie der Tourist-Information im Forum Confluentes erhältlich.

Weitere Informationen zu aktuellen Baumaßnahmen mit Radverkehrsbeteiligung wie immer unter koblenz-baut.de.

Urheber Fotos und Zusammenstellung: Stadt Koblenz / Ralph Emmerich

Bildunterschrift: Der südliche Abschnitt zwischen Stadtgrenze Lahnstein und Wiesenpfad wurde auf einer Länge von ca. 650 m fertiggestellt.