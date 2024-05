Erster Termin am 17. Mai 2024

Lahnstein. Im Jugendkulturzentrum (JUKZ) in Lahnstein gibt es mit dem Queertreff ein neues Angebot, das die Vielfalt und Gemeinschaft junger queerer Menschen fördert. Initiiert wurde das Projekt von FSJlerin Heidi Alex.

Seit über 15 Jahren absolvieren jedes Jahr drei junge Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Kulturbereich oder im Bundesfreiwilligendienst in der Einrichtung. Sie bringen frischen Wind, unterstützen die hauptamtlichen Mitarbeiter und setzen eigene kreative Akzente. sammeln Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen und lernen im Team Projekte und Veranstaltungen umzusetzen.

Neben ihren regulären Aufgaben gehört auch die Organisation und Durchführung eigener Projekte dazu. In der Vergangenheit waren das beispielsweise der bis heute stattfindende Mädchenflohmarkt, das Drehen eines Imagefilms oder besondere Veranstaltungen wie Actionpainting für Jugendliche.

Heidi Alex möchte nun einen partizipativen Treffpunkt für junge queere Menschen etablieren. Ziel ist es, sich zu treffen, gemeinsam an Projekten und Aktivitäten zu arbeiten und eine unterstützende Community aufzubauen.

Das erste Treffen findet am 17. Mai 2024 statt, anschließend an jedem zweiten Freitag im Monat jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr. Eingeladen sind alle queeren Jugendlichen, die Lust haben, sich auszutauschen und gemeinsam an Projekten und Aktivitäten zu arbeiten.

Weitere Informationen über das JUKZ unter 02621 914-602 oder per Mail an jukz@kahnstein.de.

Bildunterzeile:

Plakat Queertreff