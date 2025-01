Kurse ab 21. Januar buchbar

Bendorf. Die VHS Bendorf startet mit einem vielseitigen Programm ins Frühjahrs-/Sommersemester 2025, das am 4. März beginnt.

Ob EDV- und Sprachkurse, Kreativangebote, Bewegung oder Vorträge und Diskussionen: die VHS Bendorf lädt alle Interessierten ein, sich weiterzubilden, Unbekanntes zu entdecken und gemeinsam zu lernen.

Neue Rundgänge widmen sich dem Thema Stadtbäume und Waldbaden, experimentiert werden kann beim Kurs „Chemie im Alltagsleben“.

Interessant für Geschichtsfans sind ein Kinoseminar zum Nazi-Propagandafilm „Jud Süß“ und die Führung zu bekannten und unbekannten Ecken in Bendorf mit dem Schwerpunkt Weinbau.

Polizeihauptkommissarin Tanja Hoppen referiert zu „Sicherheit im Alltag“, ein Vortrag widmet sich überdies den Herausforderungen der Pubertät.

Auf aktuelle Entwicklungen einzugehen und die Menschen bei täglichen Herausforderungen zu begleiten und zu unterstützen, ist seit jeher Aufgabe der Volkshochschulen. Das gilt im Besonderen für digitale Veränderungen. So bietet die VHS Bendorf u.a. Kurse zum Umgang mit dem Smartphone, zu den Office-Programmen sowie den Themen Künstliche Intelligenz, Fotobearbeitung und sichere Internetnutzung an.

Bewährte Angebote im Bereich „Kreativität – Kunst – Kultur“ sind u.a. ein Gitarrenkurs, Acryl- und Aquarellmalerei und ein Schreibworkshop.

Spannende Neuheiten verspricht der Bereich Gesundheit und Bewegung: Neben diversen Yoga- und Rückenkursen gibt es nun auch Angebote mit der Steelmace/Schwungkeule, das Rotationstraining Rope Flow sowie das Ganzkörperangebot AROHA und ein Happiness-Training mit Entspannungsübungen.

Wer Spaß am Fremdsprachenlernen hat, hat erneut die Qual der Wahl: neben Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch kommt in diesem Semester Japanisch zum Angebot dazu.

Alle Kurse und Informationen wie Inhalt, Gebühren und Anmeldeformalitäten finden Interessierte in der neuen Broschüre, die im Rathaus, in Banken sowie Geschäften ausliegt oder unter www.vhs-bendorf.de, wo auch die Online-Buchung der Kurse möglich ist.

Wer keine Möglichkeit der Internetnutzung hat, kann sich schriftlich bei der vhs-Geschäftsstelle, Im Stadtpark 2, 56170 Bendorf anmelden. Telefon 02622 703-158, E-Mail: vhs@bendorf.de.