Bendorf. Am Donnerstag, 13. März, findet um 18 Uhr der Auftakt zur Bürgerbeteiligung im Rahmen der Erstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) der Stadt Bendorf statt.

In der Goethe-Passage in der Unteren Vallendarer Straße wird in einer (interaktiven) Ausstellung gezeigt, welche Themen aus den vielfältigen Bendorfer Beteiligungsformaten der vergangenen Jahre bereits in der Planung oder Umsetzung sind. Darunter sind z.B. Projekte aus der Landesgartenschau-Bewerbung, aus dem Förderprogramm Innenstadt-Impulse oder dem städtischen Klimaanpassungskonzept.

Gleichzeitig stellt das Team der Stadtverwaltung den weiteren ISEK-Prozess dar und zeigt Beteiligungsmöglichkeiten auf. So findet am 2. April eine Zukunftswerkstatt in der Stadthalle statt und auch beim Bauern- und Gartenmarkt am 4. Mai wird das Thema präsent sein.

Das ISEK ist ein gebietsbezogenes strategisches und umsetzungsorientiertes Steuerungsinstrument der Stadtentwicklung, das in einem dialog- und prozessorientierten Verfahren erarbeitet und fortentwickelt wird.

Bei der Erarbeitung des ISEKs setzt die Stadt Bendorf auf eine breite Beteiligung der Stadtgesellschaft und lädt Bürgerinnen und Bürger zur Mitwirkung ein. Als lokale Expertinnen und Experten der eigenen Lebens-, Arbeits- und Wohnräume und der Nachbarschaft sind individuelle Perspektiven und Ideen entscheidend, um die besten Lösungen für die Zukunft der Stadt zu entwickeln.