Preisträger geehrt

Im Rahmen des Konzertes der Musikschule der Stadt Koblenz unter dem Titel „Podium junger Künstler“, wurden die diesjährigen Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ geehrt. Die große Zahl der Preisträger im Bundes-, Landes- und Regionalwettbewerb 2016 stellen zweifellos das hohe Niveau der musikalischen Ausbildung der Musikschule unter Beweis. Die Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz hat dem entsprechend die verdienstvollen Leistungen der Preisträger in ihrer Laudatio besonders hervorgehoben. Einige der aktuellen Preisträgerinnen und Preisträger präsentierten Ihr Wertungsprogramm in dem vom Förderverein Chormusik der Ev. Gemeinde Koblenz-Karthause veranstalteten Konzert. Die zahlreich erschienenen Besucher waren von den musikalischen Darbietungen sehr angetan, was sie durch lang anhaltenden Beifall bekundeten. Vor allem die Virtuosität, das musikalisches Einfühlungsvermögen, der dynamische Ausdruck und das Zusammenspiel der Ensembles stellten die besondere Begabung der jungen Künstler nachhaltig unter Beweis.

Die Preisträger erhielten neben einem Notengutschein auch ein Konzertabonnement für die Koblenzer Kammerkonzerte der Saison 2016/17.

Die Ehrung wurde von der Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz, dem Musikschulleiter Hans-Peter Lörsch und dem 1. Vorsitzenden des Vereins der Musikfreunde Koblenz, Volkhart Lehmann, vorgenommen.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.11.2016