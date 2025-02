Nassau (ots) – Am 13.02.2025, gegen 08.45 h, kam es in der Bezirksstraße, Höhe Einmündung Ortslage Scheuern, zu einem Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin überquerte den dortigen Fußgängerüberweg und wurde von einer Autofahrerin leicht touchiert. Die Fahrerin hatte sich direkt vor Ort nach dem Wohlergehen der Frau erkundigt. Erst im Nachgang wurde eine leichte Verletzung der Fußgängerin bekannt. Die Autofahrerin und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bad Ems, zu melden.