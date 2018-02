Polizei Neuwied – Ladendiebstahl und Unfälle

Neuwied (ots) – Am gestrigen Vormittag meldete sich eine Bedienstete eines in Neuwied ansässigen Juweliers und teilte den Beamten mit, dass sie soeben die Täterin eines Ladendiebstahls vom vergangenen Samstag wiedererkannt habe. Als die Dame darauf angesprochen wurde, habe diese versucht zu flüchten, was jedoch unterbunden werden konnte. Die sofort entsandte Streifenwagenbesatzung konnte die Dame vor Ort antreffen. Bei einer Durchsuchung stellte sich heraus, dass die Dame erneut einige Artikel eingesteckt hatte. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte dann weiteres Diebesgut sichergestellt werden.

Neuwied – Gestern Mittag gegen 11:30 Uhr stellte eine 57 jährige Neuwiederin ihren Pkw ordnungsgemäß in einer Parkbucht der Hermannstraße in Fahrtrichtung Marktstraße am linken Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 12:15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Stoßfänger hinten rechts fest. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Neuwieder Polizei unter 02631/8780 in Verbindung zu setzen.

Neuwied – In der Zeit vom 25.01.2018, 20:00 Uhr bis gestern 12:15 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter in der Wülfersbergstraße in Neuwied die gesamte rechte Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß abgestellten 6er Bmw zerkratzt. Hinweise liegen der Polizei Neuwied derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02631/8780 zu melden.

