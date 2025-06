Ganz schön auf Zack waren die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 der Realschule plus an der Römervilla in Mülheim-Kärlich beim Besuch des Koblenzer Wahlkreisabgeordneten Josef Oster (CDU). Die Schule hatte diesen zum Gespräch mit den Jugendlichen eingeladen. Und die präsentierten sich gut vorbereitet. Offenbar hatten sie nicht nur die aktuellen Nachrichten verfolgt, sondern auch die Homepage des Politikers genauestens studiert. „Einer der großen Vorzüge in unserem Land ist: Einen deutschen Abgeordneten darf man alles fragen“, schickte Oster der Diskussion voraus. Die kommenden beiden Schulstunden machten die Neuntklässler davon rege Gebrauch: Israel-Konflikt, Bundeskanzler Friedrich Merz und die Koalition, Steuer, Migration, Wirtschaft, Wehrpflicht und der Einsatz von Hubschraubern zur Bespritzung der Weinreben in Moselsteilhängen waren nur einige Themen des facettenreichen Gesprächs. Im Anschluss dankte der Abgeordnete dem Pädagogischen Koordinator der Schule Martin Monjour, den involvierten Lehrern und vor allem den aufgeweckten Jugendlichen.