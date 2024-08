Unkel (ots) – Am Montagabend kam es zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Longboard auf der Heisterer Straße. Zwei Jugendliche waren mit ihren Lonboards unterwegs, als sich das Longboard eines Jugendlichen in einer Rinne verkleilte und der Benutzer abspringen musste. Das Longboard rollte daraufhin in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrrad eines 74-jährigen Mannes aus Unkel. Der Fahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht.