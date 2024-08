65582 Diez (ots) – Am Dienstag, 20.08.2024, 07:50 Uhr bis 14:30 Uhr, wurden im Diezer Stadtgebiet an insgesamt 23 Personenkraftwagen Reifen zerstochen. Es blieb jeweils bei Sachschäden. Zusätzlich kam es zu jeweils einer gleichgelagerten Tat in Langenscheid und Balduinstein. Sachdienliche Hinweise an die PI Diez.