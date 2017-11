Planen – Einrichten – Wohnen/Schöner wohnen mit Farbe

In diesem Workshop an der vhs erlernen sie ihr zu Hause durch neue Farbanstriche schnell zu verwandeln. Doch welche Farben passen zum persönlichen Einrichtungsstil, welche zur gewünschten Raumstimmung? – an diesem Samstag erhalten Sie von einer Innenarchitektin Schritt für Schritt die notwendige Anleitung dazu. Tauchen Sie ein in die Welt der Farben und lernen Sie in praktischen Übungen, wie bewusster Einsatz von Farbe zur gewünschten Wohnatmosphäre führt. Für die praktischen Übungen bitte verschiedenfarbige Holzmalstifte mitbringen.

Sa., 25.11.17 von 09:30 – 15:30 Uhr

