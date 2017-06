Pkw`s in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Donnerstag, 15.06.2017, wurden inKoblenz drei Fahrzeuge aufgebrochen. Zwei dieser Vorfälle ereigneten sich im Stadtteil Güls. Ein BMW X-5 wurde in der Straße „Am Sportplatz“ aufgebrochen. An diesem wurde die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Fotokamera sowie eine blaue Kühlbox mit Wasserflaschen gestohlen. Hier beträgt der Gesamtschaden rund 1500.- Euro.

Aus einem Renault Twingo, der „Am Mühlbach“ gegenüber des Friedhofs abgestellt war, wurde ein Reithelm der Marke KEP und eine Plastiktüte mit Pferdefutter gestohlen. An dem Renault wurde die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000.- Euro.

Zu dem dritten Aufbruch kam es am Donnerstag in der Zeit zwischen 05.45 Uhr und 09.15 Uhr. In dieser Zeit wurde ein VW-Golf aufgebrochen, der auf einem Parkplatz in der Nähe des Kemperhofs an der Kurt-Schumacher-Brücke abgestellt war. Aus dessen Kofferraum wurden zwei Taschen, gefüllt mit Kleidungsstücken und eine schwarze Lederhandtasche mit diversen Ausweispapieren und einem zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Es entstand hier ein Schaden von rund 1000.- Euro Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1031, entgegen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 16.06.2017