Pkw fährt unter quer stehenden Lkw – zwei Personen verletzt

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 02.11.2016 kam es um 0.27 Uhr in der August-Horch-Straße in Koblenz zu einem folgenschweren

Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw-Insassen verletzt wurden. Der Fahrerdes Pkw war dort in Richtung der Bundesstraße 9 unterwegs. Der Fahrer eines Lkw war kurz zuvor, aus gleicher Richtung kommend, nach rechts in die Zufahrt eines Logistic-Unternehmens eingebogen. Er hielt dort an, obwohl das Heck seines Aufliegers noch fast drei Meter in die Fahrbahn ragte. Der Pkw-Fahrer bemerkte dieses Hindernis zu spät, versuchte noch nach links aus-zuweichen, konnte aber den Aufprall nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall wurde er leicht, seine Beifahrerin schwerer verletzt. (nicht lebensbedrohlich). Die Frau wurde mit Arm- und Beinverletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, am Lkw rund 1000 Euro. Der Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

veröffentlicht am: 02.11.2016