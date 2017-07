Pkw aufgebockt – Räder gestohlen

Koblenz (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 14.07.17, 16.00 Uhr und Montag, 17.07.17, 09.00 Uhr wurden von einem Audi A 6 alle vier Räder abmontiert und gestohlen. Dieser Pkw, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Schönbornluster Straße in Koblenz abgestellt war, wurde von den Tätern zuvor auf Holzklötzen aufgebockt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 18.07.2017