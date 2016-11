Pkw-Aufbrüche in Koblenz

Koblenz (ots) – Die Koblenzer Polizei bittet um Zeugenhinweise zu zwei Pkw-Aufbrüchen am gestrigen Montag, 07.11.2016. Zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr wurde ein 1-er BMW in der Universitätsstraße an der Uni aufgebrochen. An diesem wurde die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde ein Laptop, welches hinter dem Beifahrersitz im Fußraum abgelegt war. Ein Daihatsu-Sirion wurde in der Weinbergstraße, vor der Sporthalle der Regenbogen-Grundschule aufgebrochen. An diesem wurde zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden mehrere Briefe und ein Schlüsselbund gestohlen. Hinweise bitte an 0261-1031

veröffentlicht am: 08.11.2016