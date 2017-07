Pflanzendoktor im Juli

Die Lieblingspflanze ist erkrankt, man sieht Blatt- oder Schildläuse. Was hilft dagegen, was soll man tun? Guten Rat erteilt der Pflanzendoktor, der seine Praxis öffnet.

Am Donnerstag, 13. Juli, von 16.00 bis 18.00 Uhr, stehen die Pflanzendoktoren Jutta Ofenstein und Andreas Mayer in der Stadtgärtnerei in der Beatusstraße 37 wieder interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort.

Aktuelles Thema ist der Buchsbaumzünsler.

Um die Diagnose zu erleichtern, werden die Ratsuchenden gebeten, Pflanzenteile zur Bestimmung mitzubringen.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 07.07.2017