Führungen für alle Altersklassen am 15. November 2025

Der rheinland-pfälzische Landtag bietet am Samstag, 15. November 2025 von 18 bis 24 Uhr für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder die beliebten Sonderführungen per Taschenlampe durch das historische Mainzer Deutschhaus am Rhein, dem Sitz des Landtags, an. Interessierte können sich ab sofort hierfür kostenlos unter https://veranstaltungen-rlp.de/taschenlampen anmelden.

Für Kinder ab fünf Jahren und deren Eltern finden die Führungen jeweils um 18, 19 und 20 Uhr statt. Für Jugendliche ab zehn Jahren und deren erwachsene Begleitung werden Führungen um 20, 21 und 22 Uhr angeboten. Und ebenfalls ab 22 Uhr dürfen Erwachsene auch alleine das Landesparlament per Taschenlampe erkunden.

Mitzubringen sind eigene Taschenlampen, um Licht in die die dunklen Ecken des Landtags zu bringen. „Aufgrund der großen Beliebtheit bieten wir diesen exklusiven Einblick in die „Herzkammer der Demokratie“ in ganz besonderer Atmosphäre gerne regelmäßig an“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering, der alle Interessierten herzlich ins Landesparlament nach Mainz einlädt.

Archivbild: Am 15. November 2025 finden von 18 bis 24 Uhr wieder die beliebten Taschenlampenführungen im Mainzer Landtag statt.

Bildnachweis: Landtag Rheinland-Pfalz