Pegel in Koblenz steigen weiter

Pegelstände über 7,00m für Freitagmorgen erwartet

Heute bleibt es im Rheineinzugsgebiet weitgehend trocken. In der kommenden Nacht können an Niederrhein, Mittelrhein und Mosel 5-10 l/qm Niederschlag fallen. Am Donnerstag und Freitag wird in weiten Bereichen des Einzugsgebietes mit Regen um 10-15 l/qm gerechnet, im Stau von Eifel und Westerwald bis 25 l/qm.

Für Koblenz wird heute im Verlaufe des Nachmittages ein Pegel von ca. 6,50m erwartet. Bis Freitagmorgen können Pegelstände über 7,00m nicht ausgeschlossen werden. In den betroffenen Bereichen in Kesselheim und Pfaffendorf müssen einige Stege aufgebaut werden. Ob der Aufbau des dritten Teilabschnittes der Hochwasserschutzwand erforderlich wird, entscheidet sich im Laufe des Donnerstag.

Für betroffene Bürger stehen ab Donnerstagvormittag im Hafen auf dem Gelände der Firma Zieglowski Sandsäcke kostenfrei zur Abholung bereit.

Quelle: Amt für Brand- und Katastrophenschutz

veröffentlicht am: 24.01.2018