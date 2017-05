Pedel-Waldfest steigt am 30. April und 1. Mai

Auch in diesem Jahr richtet der Handballverein Vallendar an der Pedelhütte einen Treffpunkt für alle hungrigen und durstigen Wanderer ein. Das Pedel-Waldfest im schönen Vallendarer Stadtwald zwischen Vallendar, Hillscheid und Höhr-Grenznhausen steigt am 30. April und 1. Mai und lockt traditionell zahlreiche Wanderfreunde an.

Los geht’s bereits am Vortag (Sonntag, 30. April) ab 11:00 Uhr mit einem urigen Frühschoppen. Die Besucher können sich auf bayrische Schmankerl sowie leckeres bayrisches Bier freuen. Als besonderen Anreiz erhalten alle Besucher, die in einer Lederhose oder einem Dirndl erscheinen, ein Freigetränk und eine Brezel. Auch in diesem Jahr wird ab 10:30 Uhr ein Buspendelverkehr von der alten Stadthalle Vallendar zur Pedelhütte (und auch wieder zurück) eingerichtet.

Zur traditionellen 1. Mai-Wanderung werden die Besucher ab 11.00 Uhr mit frisch gebackenem Kuchen und leckerem Kaffee verwöhnt. Wer lieber etwas Herzhaftes essen möchte, kann sich mit einer Bratwurst vom Grill, einem Steak, Pommes oder der traditionellen Erbsensuppe stärken. Als besonderes Highlight werden auch in diesem Jahr die heißbegehrten Pulled-Pork-Burger der Familie Schleier („Die Traube“) angeboten. Zudem wird um 13.00 Uhr für alle Interessierten eine Waldführung vom Förster angeboten. Am 1. Mai wird ebenfalls ab 10:30 Uhr ein Bus-Shuttle von der alten Stadthalle Vallendar zur Pedelhütte (und auch wieder zurück) eingerichtet.

Für Jung und Alt wird es auch in diesem Jahr einige Attraktionen geben. Die Besucher können beispielsweise ihre Treffsicherheit an der Torwand testen oder ihr Können beim Nagelhauen oder auf der Slackline beweisen. Zudem können sich die Wanderfreunde auf den überdachten Sitzgelegenheiten bei leckerem Essen und kalten Getränken entspannen und ein paar gesellige Stunden verbringen.

Alle Wanderfreunde sind herzlich eingeladen, auch in diesem Jahr den Pedel im schönen Vallendarer Stadtwald am 30. April und 1. Mai zu besuchen und sich dort vom HV Vallendar mit Speis und Trank verwöhnen zu lassen.

Auf geht’s zum Pedel! Der Handballverein Vallendar hofft auf schönes Wetter und freut sich auf viele Besucher!

veröffentlicht am: 25.04.2017