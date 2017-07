Park am Deutschen Eck: Großes Wasserfest

30.07.2017, 11-17 Uhr, Park am Deutschen Eck: Großes Wasserfest – Ahoi ihr Landratten!

Wenn Ihnen am Deutschen Eck plötzlich eine Horde wilder Piraten begegnet – wundern Sie sich nicht. Verwegen maskiert, mit Augenklappe und Piratentuch verkleidet, haben diese Kinder ihr maritimes Abenteuer glücklich hinter sich gebracht und soeben ihre „Piratenurkunde“ erhalten.

In diesem Jahr wird das große Wasserfest der Koblenzer Gartenkultur zum Piratenfest!

Am Stand des „Kreativen Grün“ des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen können sich die Seeräuber und Piratinnen auf ihre Abenteuer vorbereiten. Es können Masken gestaltet, Tücher gebatikt und Schiffchen aus Kork gebaut werden.

Um 11 Uhr wird es nass! Bei Clown Otsch und seinen Wasserspielen wird es schwer trocken zu bleiben. Mit Wassertrompete, Wassersonnenrad, Schwammjonglage und „echtem“ Regenschirm bringt Clown Otsch jeden zum Lachen.

In die Welt der ruppigen Rabauken kann man um 14 Uhr eintauchen. Pirat John und sein Schiffsjunge Mathjes haben endlich mal Landurlaub. Doch was ist das? Am Strand angekommen ist plötzlich der Käpt’n verschwunden. Ob Mathjes und John die Situation ausnutzen, dass ihnen nun keiner mehr sagt, was sie tun sollen? Ein abenteuerlicher Landurlaub nimmt seinen Lauf! In dem Stück „Die Sache(n) des Käptens“ gibt es viel Musik und Mitmach-Aktionen.

Für kleine Piraten und Seeräuberbräute sorgt zusätzlich ein Kinderprogramm für Kurzweil.

Voll ausgestattet können die Großen und Kleinen Piraten sich im Wettkampf auf der Pirateninsel messen und eine Urkunde für Mut und Tatendrang erhalten. So kann man zum Beispiel das Axtwerfen erlernen, die Düfte der Karibik schnuppern, Goldschätze und Edelsteine finden und weitere Abenteuer bewältigen. Am Ende wartet eine kleine Belohnung für die bestandenen Prüfungen.

Auch das Jugendamt der Stadt Koblenz wird mit großer Wasserbaustelle vor Ort sein.

Für den Piratenschmaus ist auch gesorgt. Der Biergarten am Dt. Eck ist geöffnet und hält ein großes Speiseangebot für Klein und Groß bereit. Gerne kann aber auch der Picknickkorb gepackt und mitgebracht werden.

Der beliebte Wasserspielplatz ist an diesem Tag geöffnet.

Eintritt frei!

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 07.07.2017