Paketzustellerfahrzeug in Koblenz gestohlen

Koblenz (ots) – Am Montag, 26.06.2017, wurde um 15.00 Uhr in der Lindenstraße in Koblenz das Fahrzeug eines Paketzustellers gestohlen. Der Fahrer hatte für eine Minute seinen Transporter verlassen, um ein Paket zuzustellen. Anschließend stellte er fest, dass dieser zwischenzeitlich gestohlen wurde. Der Motor war zum Zeitpunkt der Zustellung abgestellt, der Schlüssel steckte jedoch. Es handelt sich hierbei um einen Nissan Kubistar, Farbe weiß, amtliches Kennzeichen LM-C 282 mit seitlicher Hermes-Aufschrift. Hinweise zum Tathergang und zum evtl. Abstellort des auffälligen Fahrzeugs nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1031, entgegen.

veröffentlicht am: 27.06.2017